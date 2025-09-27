  1. İran
27 Eyl 2025 10:20

İran; Almanya, Fransa ve İngiltere’deki büyükelçilerini geri çağırdı

İran, tetik mekanizmasını devreye sokma ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını geri getirme girişimine tepki olarak, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki büyükelçilerini Tahran’a çağırdı.

İran, 2015’teki nükleer anlaşmanın Avrupa tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, Tahran’a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını otomatik olarak geri getirebilme imkanı sağlayan “snapback mekanizmasını” devreye sokma girişimine tepki olarak, bu ülkelerdeki büyükelçilerini Tahran’a geri çağırdı.

