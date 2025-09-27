İran; Almanya, Fransa ve İngiltere’deki büyükelçilerini geri çağırdı

İran, 2015’teki nükleer anlaşmanın Avrupa tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, Tahran’a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını otomatik olarak geri getirebilme imkanı sağlayan “snapback mekanizmasını” devreye sokma girişimine tepki olarak, bu ülkelerdeki büyükelçilerini Tahran’a geri çağırdı.
