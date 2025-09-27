  1. Siyaset
27 Eyl 2025 07:45

Pezeşkiyan: Baskı ve yaptırımlara boyun eğmeyeceğiz

Pezeşkiyan: Baskı ve yaptırımlara boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın kimseyle bir husumeti olmadığını ancak baskı ve yaptırımlara da boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, "17 komşusu olan bir ülkeye yaptırım uygulanabilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD’de yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede yaptırımlara değinerek, “Düşman bugün de bizi yaptırımlar ve tetik mekanizması ile zorlayabileceğini düşünüyor, ama anlamıyorlar ki onlar bize problem yarattıkça milletimiz daha güçlü ve dayanıklı oluyor; biz inanıyoruz ki insan zorluklarda yolunu bulur. Bilimsel, fikrî, yetenek ve irade bakımından gelip bu oluşan sorunların çözümüne yardımcı olabilecek insanlarımıza sahibiz” dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın kimseyle bir husumeti olmadığını ancak baskı ve yaptırımlara da boyun eğmeyeceğini vurgulaydı.

News ID 1930727

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler