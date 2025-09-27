Pezeşkiyan: Baskı ve yaptırımlara boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD’de yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede yaptırımlara değinerek, “Düşman bugün de bizi yaptırımlar ve tetik mekanizması ile zorlayabileceğini düşünüyor, ama anlamıyorlar ki onlar bize problem yarattıkça milletimiz daha güçlü ve dayanıklı oluyor; biz inanıyoruz ki insan zorluklarda yolunu bulur. Bilimsel, fikrî, yetenek ve irade bakımından gelip bu oluşan sorunların çözümüne yardımcı olabilecek insanlarımıza sahibiz” dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın kimseyle bir husumeti olmadığını ancak baskı ve yaptırımlara da boyun eğmeyeceğini vurgulaydı.