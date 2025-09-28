Snapback yada Tetik Mekanizması olarak bilinen İran'a yönelik ağırlaştırılmış BM yaptırımları, Pazar günü erken saatlerde yasadışı olarak resmen yeniden uygulandı.

2018 yılında nükleer nalaşmadan yasadışı bir şekilde çekilen ve uluslararası hukuku ihlal eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları yeniden uygulama kararının, uluslararası toplumun Tahran'ın tehditlerine boyun eğmeyeceğini ve İran'ın hesap vermesi gerektiğini gösterdiğini iddia etti. Rubio İran'ın ABD ile müzakere yaparken saldırıya uğradığına değinmeden"diplomasi kapısının açık olduğunu ve bir anlaşmaya varmanın İran halkı için hâlâ en iyi seçenek olduğunu" iddia etti.

Reuters, Avrupa üçlüsünün bir açıklamasına atıfta bulunarak, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konmasını doğruladığını bildirdi. Avrupa'nın karar alma süreçlerinde bağımsız olmamasını ve ABD ve İsrail rejimiyle tam bir uyum içinde olmasını göz ardı eden açıklamada, Tahran'a kışkırtıcı eylemlerden kaçınması çağrısında bulunuldu.

Associated Press, yeniden uygulanan uluslararası yaptırımların İran'ın dış varlıklarının engellenmesi ve Tahran'la silah ticaretinin durdurulması gibi yaptırımların yanı sıra balistik füze programının geliştirilmesini de hedef alacağını bildirdi.