ABD’den İran’ın nükleer programıyla ilgili yeni iddialar

TASS’ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin ve Avrupalı müttefiklerinin İran’a karşı yaptırım mekanizmasını devreye sokmadaki düşmanca adımlarına değinmeden, Washington’un İran’ın nükleer programı hakkında hâlâ bir anlaşmaya varmayı umduğunu iddia etti.

Rubio bu konud, “Birleşmiş Milletler’in İran’a ilişkin yaptırımları ve diğer sınırlamaları ABD doğu saatiyle saat 20.00’den itibaren yeniden yürürlüğe girdi” dedi.

Rubio ayrıca, “Başkan (Donald) Trump açıkça belirtti ki, diplomasi hâlâ masada olan bir seçenektir ve bir anlaşmaya varmak İran halkı ve dünya için en iyi sonuç olacaktır. Bunun gerçekleşmesi için İran doğrudan müzakereleri iyi niyetle, vakit kaybetmeden ve belirsizlik yaratmadan kabul etmelidir” iddialarında bulundu.

Daha önce BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin baskısı altında, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararın uzatılması amacıyla Rusya ve Çin tarafından sunulan tasarıyı reddetmişti.

İngiltere, Almanya ve Fransa; 2015 nükleer anlaşmasını ihlal etmekle İran’ı suçlamış, ABD’nin 2018’de bu anlaşmadan tek taraflı çekilmesine ve Avrupalı tarafların ihlallerine değinmeden, ABD’nin Tahran’a karşı yürüttüğü “azami baskı” kampanyasıyla uyumlu olarak 30 günlük snapback (tetik mekanizması) sürecini başlatmışlardı.