İran'da Türk Lirası’nın güncel değeri

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 710 tümene alıcı buldu ve önceki güne göre artış gösterdi.

Dün ise işlem fiyatı 2 bin 610 tümen seviyesindeydi.