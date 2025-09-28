  1. Ekonomi
28 Eyl 2025 08:11

İran'da Türk Lirası’nın güncel değeri

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 710 tümene alıcı buldu ve önceki güne göre artış gösterdi.

Dün ise işlem fiyatı 2 bin 610 tümen seviyesindeydi.

