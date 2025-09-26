Erakçi, New York temaslarının devamında Lavrov ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde önemli diplomatik temaslarda bulunuyor.

Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran, Rusya, Pakistan ve Çin arasında Afganistan konulu dörtlü zirvenin ardından bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı. Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu kritik toplantı, 25 Eylül 2025 tarihinde New York’ta düzenlendi.

Bunun yanı sıra, Erakçi BM Genel Kurulu’nun yan etkinlikleri kapsamında Uganda Dışişleri Bakanı Henry Okello Oryem, Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil Pinto ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde iki taraflı ilişkiler ve uluslararası gündeme dair çeşitli konular masaya yatırıldı.