Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin yerin 62 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Dalgaların depremin merkez üssüne 300

Filipinler Sismoloji Ajansı, orta ve güney Filipinler’deki kıyı kentlerinde yaşayan halka derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu. Artçı sallantılara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Depremde hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Filipinler'in Palompon bölgesinde 30 Eylül'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 72 kişi hayatını kaybetmişti.