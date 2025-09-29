Sumud Dostları'nın deniz yolculuğu başladı

İran'dan yola çıkan ve "Sumud Dostları" olarak bilinen karavan, Gazze ablukasını kırmak amacıyla deniz yolculuğuna başladı.

Halkın duaları ve desteğiyle uğurlanan karavan, 13 günlük kara yolculuğunun ardından şimdi uluslararası sulara açılmak üzere limandan ayrıldı.

Bu hareket, dünyanın en büyük insani deniz filosu olarak tanımlanan ve 44 farklı ülkeden temsilcileri içeren “Sumud Filosu”na destek amacı taşıyor. Yaklaşık 50 gemi ve tekneden oluşan bu küresel girişim, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı ve ablukayı sembolik olarak kırmayı hedefliyor.

Müslümanların katılımı artıyor

Sumud Dostları'nın şu anki yapısında Müslüman ülkelerin katılımı sınırlı olsa da, İranlı gönüllüler bu tabloyu değiştirmek için harekete geçti. Amaç, Asya ülkelerinden ve Müslüman halklardan oluşan ayrı bir deniz karavanı kurarak Gazze’ye ulaşmak.

Karavan sorumlusu Vafi, karavanın Çabahar üzerinden geçeceğini, burada yerel halk ve Sünni alimlerle görüşmeler yapılacağını aktardı. Ayrıca, bu hareketin farklı etnik ve mezheplerin ortak sesi olmasını istediklerini söyledi.

Halktan büyük destek

Karavan üyelerinden Fazeli ise, 13 günlük yolculuk boyunca halktan gördükleri ilginin olağanüstü olduğunu, şehir şehir dolaşarak yüzlerce insanla buluştuklarını söyledi.