1 Eki 2025 09:08

Küresel Sumud Filosu: İsrail’in gemilerimize saldırıları savaş suçu

Küresel Sumud Filosu Koordinatörü, Siyonist rejimin bu gemilere yönelik saldırısının savaş suçu sayıldığını vurguladı.

Küresel Sumud Filosu Koordinatörü Arap televizyonuna yaptığı açıklamada, birkaç saat önce kimliklerini gizleyen, ışıklarını kapatmış bazı savaş gemilerinin filolarını kuşattığını belirtti.

Sumud Filosu Koordinatörü, “Onlar kasıtlı olarak iletişim sistemlerimizi devre dışı bıraktılar. Dünya ülkeleri, Siyonist düşmana baskı yapmalı ve Sumud filosunun Gazze Şeridi’ne ilerleyişini engellemesine izin vermemelidir” dedi.

Sumud filosu yetkilisi ayrıca, “Her insani yardım filosu uluslararası sularda özgürce hareket edebilir. Bu gemilere saldırı, savaş suçu sayılır.” ifadelerini kullandı.

Birkaç önce Sumud filosuna bağlı gemiler, daha önce Siyonist rejim tarafından hedef alınan tehlikeli bölgeye yaklaşmıştı.

