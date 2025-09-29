Pezeşkiyan: Batı'nın İran hakkındaki yanılsamaları gerçek dışı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikan televizyon kanalı Fox News'e verdiği özel röportajda, Batı’nın İran’a yönelik yaklaşımını ve nükleer silahlarla ilgili iddiaları eleştirdi.

Pezeşkiyan, “Batı’nın dünyada oluşturduğu İran algısı gerçekle örtüşmüyor. Biz şeffaflığa açığız, nükleer silah peşinde değiliz,” dedi.

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü vurgulayarak, “İsterlerse, Nükleer silah üretimi için yapıldığı düşünülen tüm tesisleri gelip denetleyebilirler. Bizim gizlimiz saklımız yok,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İran’ın yıllardır Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) taraf olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bugüne dek merkezlerimizi defalarca inceledi ve İran’ın kurallara uygun davrandığını belgeledi,” dedi.

"Batı, İran’la anlaşma yaptı ama kendisi bozdu"

Pezeşkiyan, İran’ın Batı ile yaptığı nükleer anlaşmaya (JCPOA) sadık kaldığını fakat ABD'nin bu anlaşmayı tek taraflı olarak bozduğunu hatırlattı. “Biz üzerimize düşeni yaptık. Ama onlar anlaşmayı yırttı, Avrupalı şirketler geri çekildi, hiçbir taahhüt yerine getirilmedi,” dedi.

"İsrail hukuk tanımıyor, kimse ses çıkarmıyor"

12 günlük savaş sırasında yaşanan İsrail saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, “Sivil yerleşimler, bilim insanlarımız, ailelerimiz hedef alındı. Bu saldırılar uluslararası hukukla bağdaşmaz. Ben BM Genel Kurulu’nda bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını gösterdim,” dedi.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in NPT’ye taraf olmadığını ve nükleer silah sahibi olduğunu hatırlatarak, “Biz barışçıl amaçlarla çalışan bir ülkeyiz, peki neden bizim merkezlerimiz vuruluyor? İsrail hiçbir hukuki sınır tanımıyor, buna rağmen cezasız kalıyor,” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz bölgesel barış, savaş başlatmayacağız"

Pezeşkiyan, İran’ın savaş yanlısı olmadığını ve hiçbir zaman bir savaşı başlatmadığını da net bir dille ifade etti: “Biz savaş istemiyoruz, başlatan da olmayacağız. Amacımız bölgesel barış ve istikrar.”

Ayrıca, İran’ın nükleer silah geliştirmeyi dini ve etik açıdan da reddettiğini belirterek, “Bu konu, ülkemizde yalnızca siyasi değil, inanç temelinde de kabul görmez. Liderimiz Ayetullah Hamanei defalarca bu yönde fetva vermiştir,” dedi.

"Batı'nın çifte standardı güvensizlik yaratıyor"

Pezeşkiyan, Batı’nın İsrail’i desteklerken İran’ı hedef almasının “çifte standart” olduğunu belirterek, bunun diyalog ortamını zehirlediğini söyledi. “Eğer snapback mekanizmasını (yaptırımların geri dönmesi) devreye sokarlarsa, bu çözümü zorlaştırır, müzakere zemini zayıflar,” dedi.