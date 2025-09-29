Avrupa Birliği, İran’a yönelik yaptırımların yeniden başlatıldığını açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler’in kararına uyarak İran’a uygulanan yaptırımların tekrar yürürlüğe konduğunu duyurdu. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Avrupa üçlüsünün baskısıyla alınan karar doğrultusunda, İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, İran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya (JCPOA) uyum sağlamadığı iddiaları tekrarlanırken, yaptırımların kapsamına İran Merkez Bankası’nın ve diğer bazı bankaların varlıklarının bloke edilmesi ile bazı İranlı yetkililere seyahat yasağı getirilmesinin de dahil olduğu kaydedildi.

Brüksel yönetimi, ABD’nin tek taraflı ve hukuksuz şekilde 2018’de JCPOA’dan çekilmesine ve Avrupa’nın da bu tutuma destek vermesine değinmeden, diplomatik müzakerelerin kapısının hâlâ açık olduğunu iddia etti.

Yaptırımlar arasında ayrıca İran’ın ham petrol alım-satımının yasaklanması, altın ve bazı denizcilik ekipmanlarının satışının engellenmesi, İran’a ait kargo uçaklarının AB havaalanlarına girişinin engellenmesi ve bu uçakların yanı sıra gemilerin bakım-onarım hizmetlerinin durdurulması yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Almanya, Fransa ve İngiltere’nin BM’de “snapback” mekanizmasını (yaptırımların yeniden devreye girmesi) başlatmasıyla, İran’a uygulanan silah ambargosu ve diğer yaptırımlar tekrar yürürlüğe girmişti. Bu üç ülke, İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek, yaptırımların geri getirilmesi sürecini başlatmıştı.