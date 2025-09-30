Erakçi ve BM Genel Sekreteri arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede Batı Asya'daki son gelişmeler ve İran'a karşı geri getirilen yaptırımlar gibi önemli konular ele alındı.

Erakçi, bu görüşmede İran’ın Batı Asya bölgesindeki gelişmelere, özellikle Siyonist rejimin eylemlerinin ve hukuksuzluğunun uluslararası barış ve istikrara oluşturduğu ciddi tehditlere dair tutumunu belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve Genel Sekreter’in ilke ve hedeflerini korumadaki özel sorumluluğuna dikkat çekti.

Bakan Erakçi, Haziran ayında Siyonist rejim ve ABD’nin İran’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırganlıklarına değinerek, diplomatik müzakerelerin devam ettiği bir dönemde İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Bu durumu diplomasiye ihanet olarak değerlendiren Erakçi, saldırganların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

10 yıl sonra yaptırımların geri getirme makanizmasına da değinen Dışişleri Bakanı, üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı süresi dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarını yeniden yürürlüğe koyma çabalarını, nükleer anlaşmayı kötüye kullanma girişimini haksız ve yasadışı olarak nitelendirdi. Erakçi, bunun diplomasiye eşi benzeri görülmemiş bir darbe olduğunu ve söz konusu birkaç ülkenin iyi niyet eksikliğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, 2231 sayılı Karar ve İran nükleer meselesiyle ilgili öngörülen tüm kısıtlamaların süresinin dolmuş sayılması gerektiğini vurguladı.

New Yort'ta İran heyetine yapılan kısıtlamar hakkında da konuşan Erakçi ABD hükümetinin, Karargah Anlaşması’nı defalarca ihlal ettiğine ve New York’taki İran heyetleri ile diplomatlarına yönelik haksız ve hukuka aykırı kısıtlamalar getirdiğine değinen Erakçi, Genel Sekreter’den bu konuda uygun adımlar atmasını talep etti.

BM Genel Sekreteri, bu toplantıda, tüm tarafların uluslararası sorunların çözümünde diplomasiye bağlı kalmasının önemini vurguladı ve BM Sekreterliği’nin bu konuda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Genel Sekreter ayrıca, ev sahibi hükümetin BM üye devletlerine karşı yükümlülüklerine saygı göstermesinin ve Karargah Anlaşması’nda belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesinden kaçınılmasının önemini belirtti.