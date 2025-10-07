  1. İran
7 Eki 2025 13:54

Pezeşkiyan: Vatanımızın düşmanların saldırı alanı olmasına asla izin vermeyeceğiz

Pezeşkiyan: Vatanımızın düşmanların saldırı alanı olmasına asla izin vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran topraklarının düşmanların saldırı alanı olmasına müsaade etmeyeceklerini duyurdu. 

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Ulusal Köy ve Göçebe Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran topraklarının düşmanların saldırı alanı olmasına müsaade etmeyeceklerini duyurdu. 

Pezeşkiyan, "İranlıların kültürü, dayanışma ve birbirine yardım etme üzerine köklüdür. Düşmanlarımız, İran’a saldırırlarsa ülkede kaos çıkacağını düşündü, ancak İran milleti düşmana karşı dimdik durdu ve her alanda önemli kazanımlar elde etti" dedi.

Cumhurbaşkanı, konuşmasının sonunda Azerice bir şiirden alıntı yaparak Gazze’deki zulüm ve katliamları kınadı. Pezeşkiyan, "Masum insanların Gazze’de katledilmesine rağmen insan haklarından dem vuranların sözlerine tahammül etmek çok zor. Para ve güçle kör olmuş zalimler, hiçbir zulmü durdurmayacak" ifadelerini kullandı.

News ID 1931101

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler