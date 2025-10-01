Netanyahu: Trump'ın planı bizim lehimize

Ma'an'a göre, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze savaşını sona erdirmek için sunduğu planın rejimin çıkarına olduğunu kabul etti.

Katil Netanyahu bir kabine toplantısında, Trump ile varılan anlaşmaların, Filistin direnişinin silahsızlandırılması mekanizması ve Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin yönetimine katılmaması da dahil olmak üzere, Tel Aviv'in çıkarına olduğunu söyledi.

Netanyahu, "Trump tarafından atanan barış konseyi Hamas'ı silahsızlandırmazsa, bunu kendimiz yapacağız" diye ekledi. Anlaşma, düşündüğünüzden çok daha iyi.

Trump'ın planının, Filistin devleti kurma olasılığından bahsetmeden, ABD'nin Siyonist rejime desteğini artırmak ve direnişi silahsızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır.