İsrail, Sumud Filosu'na saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

Shahab'a göre, İbranice yayın yapan bir medya kuruluşu, Sumud filosu gemilerinin Gazze Şeridi'ne 145 deniz mili uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Raporda, İtalya, İspanya ve Türkiye'ye bağlı askeri gemilerin bu bölgeden çekildiği belirtiliyor.

Kan kanalı, İsrail Donanması'nın Sumud filosuna saldırı hazırlığı yaptığını bildirdi. Sumud filosunun önceki gemiler gibi uluslararası sularda konuşlandırılmış olması göz önüne alındığında, bu saldırı korsanlık olarak kabul ediliyor.

Sumud küresel filosu koordinatörü daha önce Arap TV'ye verdiği bir röportajda, "Birkaç saat önce kimliği belirsiz askeri gemiler, ışıklarını yakmadan filomuzu kuşattı." demişti.