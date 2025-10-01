İtalya’dan Gazze’ye yardım için yeni gemiler yola çıktı

El Cezire muhabiri ikinci dalga insani yardım gemilerinin büyük “El-Damir” gemisine ulaşarak, kısa süre içinde 10 başka teknenin daha İtalya’nın Porto limanından Gazze kıyılarına doğru yola çıkacağını belirtti.

Daha önce, El-Damir gemisinin geçtiğimiz Mayıs ayında Malta açıklarında bir İHA saldırısı sonucu hasar aldığı ve yangın çıktığı, gerekli onarımların ardından ise dün Otranto Limanı’ndan yeniden hareket ettiği duyurulmuştu.

Uzunluğu 68 metre olan bu gemi gerekli onarımlar yapıldıktan sonra Filistin dostu aktivistlerin desteğiyle yeniden yola çıktı.

Şu anda “Sumud Filosu”na bağlı gemiler Gazze Şeridi yakınlarında, Siyonist rejimin daha önce diğer gemilere saldırılar düzenlediği tehlikeli bölgede bulunuyor.