Ya Gazze’deki çocuklarla buluşacağız ya da Tel Aviv’de gözaltında olacağız

Küresel Kararlılık Filosu, İsrail’in Gazze ablukasını kırmak için denizde ilerlemeye devam ediyor. Filonun Gazze’ye ulaşmasına artık 100 milden az mesafe kaldı. Son 24 saat içinde ya Gazze’deki çocuklarla kucaklaşacaklar ya da Tel Aviv’de gözaltına alınacakları belirtiliyor.

TRT'ye göre, Daha önceki açıklamalarda, filonun üzerindeki insansız hava araçları hareketliliğinin arttığı ve önümüzdeki saatlerde çeşitli senaryoların gerçekleşebileceğine dair raporlar olduğu aktarılmıştı. Şu an filo, daha önceki girişimlerin engellendiği bölgeye, yaklaşık 120 deniz mili sınırına yaklaşıyor.

Filoya yakın bölgede kimliği belirsiz gemilerin ışıklarını kapatarak bazı teknelere yaklaştığı ancak güvenlik protokollerinin devreye girmesiyle bu gemilerin filodan uzaklaştığı bildirildi.

Filo sözcüsü Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek riskli bölgeye 6 mil kala gemilerdeki drone sayısının iki katına çıktığını, internet ve radyo yayınlarının ciddi şekilde engellendiğini ve müdahale anına hazır olunduğunu açıkladı.

Filoda bulunan Türk aktivist Muhammed Salih ise, Adagio gemisinden yaptığı paylaşımda, yaklaşık 50 mil uzaklıktaki İsrail Donanması gemisinin hareketliliği nedeniyle müdahale beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Herkesin can yelekleriyle güvertede hazır beklediğini belirtti.

Küresel Kararlılık Filosu, ondan fazla gemiden oluşuyor ve Gazze’ye tıbbi yardım da dahil olmak üzere büyük miktarda insani malzeme taşıyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye toplu olarak yapılan en büyük insani yardım filosu olarak kayıtlara geçti.

Arapça’da "Kararlılık" ya da "Sarsılmaz Azim" anlamına gelen “Kararlılık” kavramı, 1967 Altı Gün Savaşı’ndan sonra Filistin halkı arasında direniş ve baskıya karşı dayanışmanın simgesi haline geldi. Bu kavram, Filistin topraklarında kalma mücadelesini, kültür ve kimliğin korunmasını ve şiddet içermeyen direniş yollarını anlatıyor. Zeytin ağaçları, köylü ve hamile kadınlar bu direnişin simgeleri olarak anılıyor.