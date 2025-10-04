Ankara Gazze için ayağa kalkıyor

İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla yarın Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek.