İslami Cihad Hareketi'nden İsrail’in Özgürlük Filosu’na saldırısına tepki

Filistin İslami Cihad Hareketi, Siyonist rejimin uluslararası sularda Özgürlük Filosu gemilerine yönelik deniz korsanlığına tepki gösterdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi yayımladığı bildiride, Siyonist askerlerin bu sabahın erken saatlerinde,  Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu gemilerine saldırarak yolcuların hayatını tehlikeye atmalarının ve bu aktivistlere aşağılayıcı bir şekilde muamele etmelerinin uluslararası teamüllerin ve dünya yasalarının yeni bir ihlali olduğunu belirtti.

Bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı: Avrupa devletlerinin, aktivistlere yönelik saldırılar, esir alınmaları ve onlara yapılan hakaretler de dahil olmak üzere Siyonist rejimin suçları karşısındaki sessizliği, işgalcilerin bu saldırılarını sürdürmelerine neden olmaktadır.

