Siyonist rejimden bir deniz korsanlığı daha: Bu kez Özgürlük Filosu hedef alındı

Küresel Kararlılık Filosu'nun ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu da Soykırımcı Siyonist rejimin saldırısına uğradı.
Uluslararası sularda gerçekleşen hukuksuz saldırı gemi içi kamerala yansıdı. Görüntülerde önce İsrail unsurlarının botlarla teknelere yaklaştığı, ardından halatlarla teknelere tırmandığı görüldü.
Teknelerde bulunan yardım gönüllüsü aktivistlerse can yeleklerini giyerek İsrail unsurlarının saldırısına hazırlandı.
İsrail unsurları filodaki gemilere el koyarken, uluslararası aktivistleri de zorla alıkoydu. Tekneler İsrail'e doğru çekildi.
Özgürlük Filosu İtalya'nın Catania ve Otranto kentlerinden yola çıkmıştı. Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında saldırıya uğrayan filonun Gazze'ye yaklaşık 2 gün yolu kalmıştı.
11 gemilik filo 22 ülkeden 150'ye yakın aktivisti taşıyordu.
Haydut Siyonist rejim daha önce de Küresel Kararlılık Filosunda bulunan 40'tan fazla gemiye uluslararası sularda saldırmış. 500'e yakın aktivisti zorla alıkoymuştu.
Aktivistlerin yaptığı canlı yayında gemiye çıkan askerlerin 3 defa havaya ateş açtığı görüldü.
Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyip oturarak beklediği görüldü.
Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı anlaşılan canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonları ile diz üstü bilgisayarlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.
Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.
