Susmayan Kalemler: Gazze’de 254 gazeteci şehit düştü

Soykırımcı İsrail, Gazze’deki katliamlarını gizlemek için her türlü yönteme başvuruyor. Vahşeti dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri hedef alıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail, Gazze’de tam 254 basın mensubunu acımasızca katletti.

TRT'ye göre, 254 gazeteci, dünyanın gözü önünde hayatını kaybetti. Katliamı belgelemek için sahadaydılar ve çoğu görev başında şehit düştü.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin raporuna göre, İsrail 2024 yılında en fazla gazeteci cinayetine imza atan rejim oldu.

Geçen yıl hayatını kaybeden gazetecilerin yüzde 70’i Gazze’de görev yaparken İsrail tarafından hedef alındı. Üstelik İsrail, sadece gazetecileri öldürmekle kalmıyor; onları alıkoyuyor, ofislerini kapatıyor ve ekipmanlarına el koyuyor. Ancak tüm bu engellemelere rağmen medya susturulamıyor.

Gazze’deki gazeteciler, zorlu koşullara rağmen İsrail’in suçlarını belgeleyip dünyaya duyurmak için büyük bir cesaretle çalışmaya devam ediyor.