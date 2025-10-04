İran Savunma Bakanı: Güç yoluyla barış, ABD’ye teslim olmak demektir

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, ABD'nin bölgeye yaptığı askeri sevkiyatlar hakkında yaptığı açıklamada, bu tür taşımaların ilk kez gerçekleşmediğini ve onlarca yıldır düzenli olarak devam ettiğini belirtti. Nasirzadeh, “Askeri birim olarak ülkemizi savunmaya her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu temel bir prensip olup, askeri sevkiyatlardan etkilenmez” dedi.

Nasirzadeh, şu anda tam anlamıyla hazır olduklarını vurgulayarak, "Sürekli ‘saldırı olacak’ söylemleriyle enflasyonu artırmaya ve ekonomik istikrarı bozmayı hedefliyorlar. Bu psikolojik savaşın bir parçasıdır. Ülkenin diğer kesimleri ise bu askeri sevkiyatların psikolojik etkilerine kapılmamalı, hayatlarına devam etmeli ve ekonomik ile sosyal gelişmelerin sürdürülmesine odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, günümüzde yürütülen savaşın hem sert hem yumuşak unsurlardan oluşan akıllı bir savaş olduğunu belirterek, “Şu günlerde yumuşak savaşın, yani bilişsel savaşın etkisi daha fazla hissediliyor” dedi.

Son olarak, olası bir saldırı durumunda askerlerin savunma görevini yerine getireceğini vurgulayan Nasirzadeh, “12 günlük savaşta düşmanı ateşkese zorladık. Bu, onların bize merhamet ettiği için olmadı, biz onları zorladık. Özgür ve gelişmekte olan ülkeler uzun yıllardır "güç yoluyla barış" politikasını kabul etmemiştir ve şimdi bu politika daha açık bir şekilde gündeme geliyor, ancak kesinlikle dünya bunu reddedecektir.Güç yoluyla barış, ABD’ye teslim olmak demektir.” dedi.