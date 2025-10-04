Filistin direniş gruplarından Hamas'ın Trump'ın planına yanıtına ilişkin açıklama

Filistin direniş grupları yaptıkları açıklamada, Hamas’ın Trump’ın planına verdiği yanıtın, bu gruplarla yapılan geniş istişarelerin ardından, Filistin halkının çıkarlarına hizmet eden ve mevcut soykırımı durdurmayı amaçlayan ulusal ve sorumlu bir tutumdan kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arap ve İslam ülkelerinin tutumlarından, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğundan ve Türkiye’nin bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve tüm tarafların bu adımları tamamlamasını talep ediyoruz. Filistin Yönetimi bu andan itibaren Gazze Şeridi’nin yönetiminin bağımsız bir Filistin heyeti tarafından devralınmasının mekanizmasını görüşmek üzere acilen ulusal bir toplantı düzenleme görevini yerine getirmelidir."

Açıklamada ayrıca şu vurgular yapıldı:

"Filistin halkı, tüm fedakârlıklarıyla özgürlük ve bağımsızlık taleplerinin gerçekleşmesini hak ediyor; Filistin meselesinin silinmesini veya halkının haklarının elinden alınmasını değil. Hamas’ın cevabı, bu işgale son verilmesi zamanının geldiğini haykıran bir çığlıktır."