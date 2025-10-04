İsrail, iddialarına rağmen Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

El-Mesire’ye göre Filistinli kaynaklar, Hamas’ın Trump’ın planına yanıt vermesinin ardından Tel Aviv’in Gazze kentindeki askeri operasyonları durdurduğuna dair iddialara rağmen, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının son iki saat içinde kentin çeşitli bölgelerini en az beş kez bombaladığını bildirdi.

Bu kaynaklar ayrıca, Siyonist rejimin topçu saldırılarının da sürdüğünü ve Filistinli mültecilerin bu bölgelere geri dönmesiyle eş zamanlı olarak Gazze kentindeki En-Nefak ve El-Ğafri caddelerinin hedef alındığını aktardı.

Gazze’deki El-Yermuk Caddesi de sakinlerinin geri dönüşü sırasında hedef alındı.

Gazze’deki hastanelerde bulunan kaynaklar ise, Siyonist rejimin bu sabah Gazze kentine düzenlediği saldırılarda en az yedi kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Daha önce Siyonist rejim medyasında yer alan haberlere göre, rejimin siyasi çevreleri orduya Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını azaltma ve sadece teyakkuz halinde kalma talimatı vermişti.

Bu iddiaya göre, Siyonist rejimin siyasi çevreleri orduya Gazze kentinin işgal sürecinin durdurulduğunu ve askeri operasyonların en alt seviyeye indirilmesi gerektiğini bildirdi.

Söz konusu kaynaklar ayrıca, Siyonist rejim Genelkurmay Başkanı’nın işgalci askerlere Trump’ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanmaları talimatını verdiğini belirtti.