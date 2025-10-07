İran’da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.
Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 111 bin 600 seviyelerinde işlem gördü.
Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 113 bin 870 tümen olarak kayıtlara geçmişti.
