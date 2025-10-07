  1. Ekonomi
7 Eki 2025 08:12

İran’da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 111 bin 600 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 113 bin 870 tümen olarak kayıtlara geçmişti.

