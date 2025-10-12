  1. Spor
12 Eki 2025 14:12

Pezeşkiyan, İran Milli Halter Takımı’nı tebrik etti

Pezeşkiyan, İran Milli Halter Takımı’nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yayınladığı bir mesajda, İran Milli Halter Takımı’nın Norveç’te düzenlenen 90. Dünya Halter Şampiyonası’ndaki zaferini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Norveç’te düzenlenen 90. Dünya Halter Şampiyonası’nda İran Milli Halter Takımı’nın sekiz yıl aradan sonra kazandığı şampiyonluk dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Pezeşkiyan tebrik mesajında Milli Hater Takımı’nın tüm üyelerine, antrenörlere, teknik ekibe ve onların ailelerine içten teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, “Bu parlak zafer, bir kez daha İran’ın adını, bayrağını ve çalışkan gençlerimizin yüce gayretini dünyanın zirvesinde dalgalandırdı” ifadesini kullandı.

News ID 1931250

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler