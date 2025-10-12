Pezeşkiyan, İran Milli Halter Takımı’nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Norveç’te düzenlenen 90. Dünya Halter Şampiyonası’nda İran Milli Halter Takımı’nın sekiz yıl aradan sonra kazandığı şampiyonluk dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Pezeşkiyan tebrik mesajında Milli Hater Takımı’nın tüm üyelerine, antrenörlere, teknik ekibe ve onların ailelerine içten teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, “Bu parlak zafer, bir kez daha İran’ın adını, bayrağını ve çalışkan gençlerimizin yüce gayretini dünyanın zirvesinde dalgalandırdı” ifadesini kullandı.