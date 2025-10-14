İstanbul ile Gazze kardeş şehir oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olmasına ilişkin ek teklif gündeme alındı. AK Parti, MHP, BBP ve CHP gruplarının ortak imzasıyla sunulan teklif, oy birliğiyle sevk edildi.

Öneri, AK Parti, MHP, BBP ve CHP gruplarının ortak imzasıyla Meclis’e sunuldu. İsrail’in Gazze’ye yönelik süregelen saldırılarına dikkat çekilen teklifte, İstanbul ile Gazze arasında kültürel, insani, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen teklif, görüşülmek üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na sevk edildi.

Kardeş şehir nedir?

Yerel yönetimlerin uluslararası iş birliği kapasitesini artıran kardeş şehir uygulamaları, belediyelere hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde önemli katkılar sunuyor. Bu iş birlikleri sayesinde şehirler, sadece kültürel etkileşim değil, aynı zamanda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla hizmet kalitesini artırma fırsatı elde ediyor.

Kardeş şehirlerin amacı olarak, şunlar söylenebilir:

Karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmak (know-how aktarımı)

Kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak (reklam vs),

Belediye yönetimi ve hizmet sunumu kalitesini geliştirmek

Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, sosyal gelişme gibi ortak konularda farklı bakış açılarından faydalanmak

Tecrübe paylaşmak

AB sürecine yerel düzeyde dahil olmak ve geliştirmek

Uzun vadeli ve ortak amaca dayanan projeler yapmak