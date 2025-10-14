Trump, Gazze'nin yeniden inşasına odaklandığını söyledi

AA’ya göre, Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yönetiminin gelecekte ne şekilde olacağı sorusuna, "Onu göreceğiz. Birçok insan tek devletli çözüm istiyor. Bazıları iki devletli çözüm istiyor" şeklinde yanıt verdi.

Trump, "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz." dedi.

Arap ülkeleriyle Filistin'e ilişkin politikalardaki farklılıkları nasıl gidereceği hakkındaki soruya Trump, "Doğru olduğunu düşündüğüm şeye karar veririm ama diğer devletlerle koordineli ilerlerim." yanıtını verdi

Trump, Orta Doğu'da barış ilan edebilmek için henüz "erken olduğu" fikrini ise "Daha fazla insanın ölmesini mi istiyorsun? Birkaç yıl daha savaşsınlar, binalar insanların üstüne yıkılmaya devam etsin diyorsun yani? Doğru şekilde yaptık. Bence zamanlamamız mükemmeldi." sözleriyle reddetti.

Trump, bir muhabirin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk çabalarına ilişkin sorusuna, "Evet, Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor." yanıtını verdi.

Erdoğan ile "harika" ilişkilerine dikkati çeken Trump, "Ben sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum. Zayıflarla anlaşamıyorum." dedi.