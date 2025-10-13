Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini Gazze halkına bağışlayacağını açıkladı.

Türk medyasına göre, federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bu kararı, Gazze’de yaşanan insani dramı dikkate alarak aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekibimizi tek ses, tek yürek olarak desteklemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.