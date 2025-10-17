Yemen'in yeni Genelkurmay Başkanı: Gazze'yi destekleyeceğiz

Yemen Silahlı Kuvvetleri, dün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Abdülkerim el-Gumari’nin Gazze direnişine destek sürecinde şehit olduğunu duyurdu. Yerine Korgeneral Ebu Hüseyin el-Medani atandı.

Yemen'in yeni Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Medani göreve gelmesinin ardından Gamari’nin şehadeti dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Yemen Silahlı Kuvvetleri bu toprakların en büyük isimlerinden birini kaybetti; Şehit Gamari hayatını vatanı ile dinini savunmak uğruna feda etti.

Yemen ordusu, Şehit Gammari'nin görev süresi boyunca çizdiği mücadele yolunu sürdürecek. Biz de onun yoldaşlarıyla birlikte aynı yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerin kullanıldı.

Yemen'in Filistin halkına verdiği desteğin devam edeceği vurgulanan mesajda, "Yemen, Gazze'ye yönelik desteğini, Allah'ın yardımıyla nihai zafere ulaşana kadar inanç ve insani duruşuyla sürdürmeye devam edecektir." denildi.

