Brezilya liderinden Venezuela ve Küba'ya destek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, başkentteki Ulysses Guimarães Kongre Merkezi'nde düzenlenen Brezilya Komünist Partisi'nin (PCoB) 16. yıllık Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bizim savunduğumuz şey, Venezuela halkının kendi kaderinin efendisi olduğu ve başka hiçbir ülkenin başkanının Venezuela ve ya Küba'nın nasıl olacağını dikte etmemesi gerektiğidir" dedi.

ABD, son olarak Venezuela kıyılarına yakın uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gemilere saldırdı.

Lula, forumda Küba heyetinin bulunmasını da içtenlikle memnuniyetle karşıladı ve tropik bölgelerdeki askeri yıldırma ortamında, Karayip adasının terörü destekleyen devletlerin yer aldığı tek taraflı bir listeye dahil edilmesini bir kez daha kınadı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.