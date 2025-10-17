Madagaskar’da geçiş dönemi başladı

Madagaskar Cumhurbaşkanlığı, 14 Ekim sabahı sosyal medya üzerinden yayımladığı bir bildiriyle, Ulusal Meclis’in anayasaya uygun şekilde feshedildiğini duyurdu. Aynı günün öğleden sonra toplanan Ulusal Meclis, özel oturumda yapılan oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın görevden alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ise meclisin bu kararını “yasal dayanaktan yoksun” olarak nitelendirdi.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ile Ulusal Meclis arasında yaşanan krizin ardından Madagaskar Silahlı Kuvvetleri, 14 Ekim’de başkent Antananarivo’daki cumhurbaşkanlığı sarayında yaptığı açıklamada, devlet yönetimini resmen devraldığını bildirdi.

Askeri makamlar, 15 Ekim’de yaptıkları yeni açıklamada, ülkeyi iki yıl süreyle geçici bir sivil hükümetle birlikte yöneteceklerini ve bu sürecin sonunda seçimlerin yapılacağını duyurdu.