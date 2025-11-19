Dışişleri Bakanlığı'ndan Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye ilişkin kararı hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

1- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Filistin halkına ve Gazze’ye yönelik soykırım ve suçlarının sona erdirilmesi, Gazze Şeridi’ne insani yardımların etkin bir şekilde ulaştırılması ve Siyonist işgalcilerin tamamen geri çekilmesi için bölgesel veya uluslararası her türlü eylemi desteklerken, Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı Kararı ile ilgili ciddi endişelerini dile getirmektedir.

2- Bu kararın hükümlerinin büyük bir kısmı, Filistin halkının meşru haklarına aykırı olup, Gazze Şeridi’ne bir tür vesayet sistemi dayatarak, Filistin halkını temel haklarından, özellikle de kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkından mahrum bırakmaktadır.

3- Bu kararı hazırlayanlar, Birleşmiş Milletler’in ve örgütün Filistin meselesindeki önceki kararlarının merkezi konumunu ve rolünü bilinçli olarak göz ardı etmişlerdir.

4- İran, saldırgan Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ni işgalini, Gazze’yi bölmeyi ve birleşik Filistin coğrafyasından ayırmayı meşrulaştırmanın, Filistin halkının değerlerine aykırı olduğunu kabul eder ve bunun tehlikeli sonuçları konusunda uyarır.

5- Uluslararası güçler, tamamen Birleşmiş Milletler gözetiminde faaliyet göstermeli ve görevleri yalnızca ateşkesin uygulanmasını ve uluslararası insani yardımların giriş ve dağıtımını izlemek olmalıdır.

6- İran, apartheid rejimini ve Siyonist işgalcileri Filistin işgaline son vermeye ve Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmeye zorlamak için, başta ateşkes anlaşmasının garantörleri olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluğunu vurgular. Hiçbir kararın bu durumu çarpıtamayacağına ve çarpıtmaması gerektiğine inanır.

7- İran, işgale, apartheid ve sömürgeciliğe karşı direnişin uluslararası hukuka göre meşruiyetini vurgular ve direnişi, Filistin halkının topraklarının işgaline ve Siyonist rejimin devam eden saldırganlığına karşı meşru bir yanıt olarak kabul etmektedir.

8- Filistin halkının kaderi, Filistin topraklarının yönetimi de dahil olmak üzere, her türlü tartışmanın Filistin ulusal mutabakatı ve uzlaşısı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini ve bu konuda dış tarafların herhangi bir çözüm dayatmasının reddedildiğini vurgular.

9- Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin halkının soykırım, dayatılan kıtlık ve sömürgeci politikasına maruz kaldığı mevcut durumda, insani yardım, kurtarma ve geçişlerin tamamen yeniden açılması önceliklidir.

10- Uluslararası toplumun acil beklentisi, Siyonist rejime etkili baskı uygulanması, Siyonist rejimin Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki suç ve işgalinin devam etmesinin önlenmesi ve Filistin halkının temel haklarının gerçekleşmesinin desteklenmesidir.

11- Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Filistinlilere yönelik soykırımı durdurma konusunda son iki yıldır gösterdiği bariz başarısızlığı ve eylemsizliği göz önüne alındığında, bu durum, Konseyin ve üye devletlerinin savaş suçlularını ve soykırım faillerini yargılama ve hesap verme sorumluluğunu hatırlatmaktadır.