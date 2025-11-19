Beyaz Saray'dan ABD-Suudi Arabistan ekonomik ve savunma ortaklığına ilişkin açıklama

AA'ye göre, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detayları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasında sivil nükleer enerji işbirliği müzakerelerinin tamamlanmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığı belirtildi.

Bunun yıllar sürecek milyarlarca dolarlık nükleer enerji ortaklığı için yasal temeli oluşturduğu aktarılan açıklamada, ABD ve Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'ın sivil nükleer işbirliği ortakları olacağını teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın kritik mineraller konusunda işbirliğini derinleştiren ve ulusal stratejilerini kritik mineral tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için uyumlu hale getiren bir çerçeve anlaşmasını imzaladığı da belirtildi.

İki ülkenin Yapay Zeka Mutabakat Zaptı'nı da imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Amerikan teknolojisini yabancı etkiden korurken Suudi Arabistan'ın Amerikan sistemlerine erişimini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Trump ve Muhammed bin Selman'ın ABD-Suudi Arabistan Stratejik Savunma Anlaşması'nı imzaladığı da belirtilerek, Trump'ın gelecekteki F-35 teslimatlarını da içeren büyük bir savunma satış paketi onayladığı ve Suudi Arabistan'ın yaklaşık 300 Amerikan tankı satın almasına yönelik anlaşmayı sağladığı aktarıldı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın tarife dışı engellerin azaltılması, standartların tanınması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren ticaret konularında gelecek haftalarda temaslarını yoğunlaştırma konusunda da anlaştığı belirtilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı ve Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının sermaye piyasaları teknolojisi, standartları ve düzenlemelerinde işbirliğini artırmak ve uluslararası finansal kuruluşlarda ortaklığı derinleştirmek için anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.