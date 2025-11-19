ABD'nin Gazze kararı Filistinlilerin temel haklarını ihlal etmemeli

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, dün yapılan Güvenlik Konseyi Özel Komitesi toplantısında ABD’nin tasarısını onaylamasıyla ilgili olarak, İran’ın, tasarıda yer alan ve Birleşmiş Milletler’in ve Güvenlik Konseyi’nin sorumluluklarını atlatmayı amaçlayan mekanizmalarla ilgili olarak Konsey üyelerinin dile getirdiği endişeleri dikkate aldığını söyledi.

İrevani, birçok üyenin bu endişeleri dile getirmesine rağmen, Gazze’deki soykırımı derhal durdurmak, Filistinli sivillerin özellikle kadınlar ve çocukların hayatını korumak, kalıcı ateşkesi sağlamak, geniş çaplı insani yardımın kolaylaştırılmasını temin etmek ve işgalci İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini sağlamak amacıyla bu tasarıya olumlu oy verdiğini vurguladı.

İrevani konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu:

“İran, bu tasarı ve mekanizmalarının, Filistin halkının temel hakları özellikle kendi kaderini tayin etme hakkı ve bağımsız Filistin devleti kurma hakkı ihlal edilecek veya zayıflatılacak şekilde yorumlanmaması veya uygulanmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve birliğinin ve toprak bütünlüğünün tamamen korunması gerekir. Bu bölge, bir Filistin geçiş komitesi tarafından yönetilmelidir. Konseyin birçok üyesinin de belirttiği gibi, bu yeni tasarı altında hiçbir şekilde ilhak, işgal veya zorla yer değiştirme meşru kabul edilemez veya haklı gösterilemez. İnsani yardımlar, BM kurumları aracılığıyla Gazze genelinde herhangi bir müdahale olmaksızın serbestçe dağıtılmalıdır.”

İran’ın BM Temsilcisi, Gazze halkına karşı savaşın sona ermesinin ne kadar hayati olsa da, ilgili ülkelerin ve uluslararası kurumların adaleti sağlamak ve hesap verebilirliği temin etmek için ortak hukuki, etik ve insani sorumluluklarından muaf tutulmayacağını belirtti.

İrevani ayrıca, “Gerçek adaletin sağlanabilmesi için tam hesap verebilirlik gereklidir. Gazze’de işlenen savaş suçlarının, soykırımın ve insanlığa karşı suçların failleri ve emir verenler yargılanmalıdır; İsrail rejimi için onlarca yıldır süren cezasızlık pratiğine artık son verilmelidir” ifadesini kullandı.