İtalya'da İsrail'i destekleyen Meloni hükümeti protesto edildi

İtalya'da halk, Siyonist rejime destek de dahil olmak üzere Meloni hükümetinin politikalarını protesto etmek için çeşitli kentlerde yürüyüş düzenledi.

Başbakan Giorgia Meloni hükümetini hedef alan grev ve protestolar, ulaşım ağında ciddi aksamaya yol açtı. Ülke genelinde çok sayıda uçuş iptal edilirken, tren seferleri durduruldu, kent içi toplu taşıma hizmetlerinde geniş çaplı kesintiler meydana geldi.

USP işçi sendikası ile çeşitli küçük sendika ve emek örgütleri, hükümetin askeri harcamaları artırma planlarını ve İsrail’e verdiği desteği protesto etmek amacıyla bir günlük eylem çağrısı yaptı.

Bu çağrı doğrultusunda en büyük aksamalardan biri havalimanlarında yaşandı.