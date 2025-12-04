Pakistan Ermenistan’da büyükelçilik açacak

NEWS.am’ın edindiği bilgilere göre, Ermenistan ile Pakistan diplomatik temsilcileri, Ermenistan’da Pakistan Büyükelçiliği açılması yönünde aktif çalışmalar yürütüyor. Diplomatik kaynağa göre, büyükelçiliğin açılışı gelecek yıl planlanıyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan ile Pakistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisine ilişkin ortak bildirinin imzalanmasıyla, iki ülkenin hükümetleri, ‘Diplomatik İlişkiler Hakkında’ 1961 Viyana Sözleşmesi’ne ve uluslararası teamül hukukuna uygun şekilde, karşılıklılık esasına dayanarak temsilci değişiminde bulunmayı ve diplomatik ilişkilerin hayata geçirilmesi için birbirlerine gerekli desteği sağlamayı kabul etmişlerdir. Bu çerçevedeki gelişmeler hakkında kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir.” ifadelerine yer verildi.