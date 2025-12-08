Rus ticaret heyeti İran'da

Rusya’nın Kazan kentindeki İran Başkonsolosluğu, İran eyaletleri ile Volga ve Ural bölgelerindeki eyalet ve cumhuriyetler arasında bağlantı kurma yönündeki çalışmalarını sürdürerek, Ulyanovsk bölgesinden “Ruslan Gaynaldinov” başkanlığındaki bir ticaret heyetini İran’a gönderdi.

Heyet; valinin danışmanı ve bölgesel girişimcilik destek kurumu başkanı olan Gaynaldinov liderliğinde, Kazvin ve Gilan eyaletlerindeki yetkililer ve ekonomik aktörlerle görüşmek, ayrıca Enzeli ve Astara özel ekonomik bölgeleri ile limanlarını ziyaret etmek amacıyla İran’a geldi.

Ulyanovsk bölgesi Rusya Federasyonu’nun sanayi ve tarım merkezlerinden biridir ve “Volga Orta Hattı-Hazar Denizi-Fars Körfezi” transit-lojistik projesinin demiryolu ayağı olan “Ulyanovsk-Astara” ve deniz yolu ayağı olan “Ulyanovsk-Hazar Denizi” güzergâhının merkezinde yer almaktadır. Kuzey–Güney Koridoru çerçevesindeki bu proje, zaman tasarrufu sağlamanın ve ihracat yollarını çeşitlendirmenin yanı sıra İran’ın bölgesel ekonomik canlılığında önemli bir rol oynayabilir.