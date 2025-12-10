Tahran’da İran-Rusya Hazar görüşmesi

İran ile Rusya'nın Hazar Denizi işlerinden sorumlu özel temsilcilerinin toplantısı, Salı günü, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran Hazar Denizi özel temsilcisi Kazım Garibabadi ile Rusya’nın bu alandaki özel temsilcisi Nikolay Odoviçenko’nun katılımıyla Dışişleri Bakanlığı’nda yapıldı.

Görüşmede taraflar, Hazar Denizi’ne ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu bağlamda, Temmuz 2026'da Tahran’da düzenlenecek Hazar’a kıyıdaş ülkelerin yedinci zirvesi için gerekli koordinasyonlar, Hazar Denizi’nin su seviyesindeki düşüş de dahil olmak üzere çevresel konular ile Hazar bölgesinde ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çözüm yolları ele alındı.

Bu toplantı, ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi ve Hazar’a kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliği çerçevesinde düzenlendi.

