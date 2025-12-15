Erakçi: İran ve Belarus'un ticareti genişliyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere Minsk'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus ziyaretini değerlendirdi.

Erakçi, "Bugün Belaru Devlet Başkanı Sayın Lukaşenko ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim. İran-Belarus ilişkileri gelişiyor. Sayın Lukaşenko'nun Tahran ziyareti ve ardından Sayın Pezeşakyan'ın Minsk ziyareti, ikili ilişkilerde 'dönüm noktası' oldu" dedi.

Bakan Erakçi, "Belarus ile ortak siyasi görüşlere sahibiz, uluslararası forumlarda birçok uluslararası konuda işbirliği yapıyoruz ve düzenli olarak siyasi istişarelerde bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

"İran ve Belarus arasındaki ikili ticaret genişliyor" diyen Erakçi, yatırım ve ortak üretim alanında iyi adımlar atıldığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Belarus Ulaştırma Bakanı, transit ve uluslararası taşımacılık alanında daha fazla işbirliği yapmak üzere yakında İran'ı ziyaret edecek" diye konuştu.

Erakçi, Minsk temasları kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile ayrı ayrı görüştü.