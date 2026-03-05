İran: Amerikalıların tabutlarını dolduracağız

Hatem el-Enbiya Üssü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kiyumers Heyderi, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı kararlı tutumunu sert bir dille dile getirdi.

Heyderi, ABD’nin “boynunu kıracaklarına” ve onu “hayal kırıklığına uğratacaklarına” dair kesin kararlılıklarını belirttiği açıklamada, şunları kaydetti:

“Hedeflerimize ulaşana ve düşmanın utanç verici eylemlerinden pişman olup hayal kırıklığına uğradığı andan vazgeçmeyeceğiz. Geminin güvertesini, Amerikalı subaylar, astsubaylar ve askerlerin tabutlarıyla doldurana kadar yolumuza devam edeceğiz. Savaşın kaç gün süreceği bizim için önemli değil; 8 yıllık bir savaş tecrübesiyle, hedeflerimize ulaştığımızda ve düşman pişman olduğunda bu savaşı sonlandıracğız.”