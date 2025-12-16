Şili'deki başarılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İran'dan tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Şili’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesini kutlayarak, bu Latin Amerika ülkesinin yeni hükümetine başarılar diledi.

Bekayi, bu konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X’te şu ifadeleri kullandı: “Şili’de başarılı bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını kutluyoruz ve yeni hükümete başarılar diliyoruz.”

Bekayi ayrıca, “Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde Şili ile dostane ilişkilerin devamını ve iki halkın bağlarının derinleşmesini arzuluyoruz.” dedi.