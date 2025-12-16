  1. Siyaset
16 Ara 2025 08:37

Şili'deki başarılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İran'dan tebrik mesajı

Şili'deki başarılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İran'dan tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Şili’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesini kutlayarak, bu Latin Amerika ülkesinin yeni hükümetine başarılar diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Şili’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesini kutlayarak, bu Latin Amerika ülkesinin yeni hükümetine başarılar diledi.

Bekayi, bu konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X’te şu ifadeleri kullandı: “Şili’de başarılı bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını kutluyoruz ve yeni hükümete başarılar diliyoruz.”

Bekayi ayrıca, “Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde Şili ile dostane ilişkilerin devamını ve iki halkın bağlarının derinleşmesini arzuluyoruz.” dedi.

News ID 1932988
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler