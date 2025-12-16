  1. Türkiye
16 Ara 2025 17:29

Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması imzalamaya yakın

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bir barış anlaşması imzalamaya yakın olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de gerçekleştirdiği açıklamada, Kafkasya bölgesinde tarihi bir gelişmenin eşiğinde olunduğunu duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın bir barış anlaşması imzalamaya yakın olduğunu ifade eden Erdoğan, "İki komşu ülke arasında uzun süredir devam eden müzakereler olumlu bir sonuca doğru ilerliyor. Taraflar, normalleşme adımları kapsamında önemli konularda mutabakata varma noktasına geldi. Bu gelişme, bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesi yolunda umut verici olarak değerlendiriliyor" dedi.

Erdoğan, "Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz" ifadesini kullandı.

