Azerbaycan benzini, Ermenistan sınırından geçiyor

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, şu sıralarda Ayrum istasyonundan Ermenistan-Gürcistan sınırını 22 vagondan oluşan, toplam 1.300 ton hacmindeki Azerbaycan menşeli A95 benzinin geçtiğini bildirdi.

Söz konusu yakıtın Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan demiryolu hattı üzerinden Ermenistan’a ulaştığını belirten Papoyan, bunun Ermenistan ile Azerbaycan arasında hem son dönemde tesis edilen barıştan sonra hem de genel olarak bağımsızlıktan bu yana ilk ticari-ekonomik işlem olduğunu vurguladı.