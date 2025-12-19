  1. Azerbaycan
19 Ara 2025 14:51

Azerbaycan benzini, Ermenistan sınırından geçiyor

Azerbaycan benzini, Ermenistan sınırından geçiyor

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, şu sıralarda Ayrum istasyonundan Ermenistan-Gürcistan sınırını 22 vagondan oluşan, toplam 1.300 ton hacmindeki Azerbaycan menşeli A95 benzinin geçtiğini bildirdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, şu sıralarda Ayrum istasyonundan Ermenistan-Gürcistan sınırını 22 vagondan oluşan, toplam 1.300 ton hacmindeki Azerbaycan menşeli A95 benzinin geçtiğini bildirdi.

Söz konusu yakıtın Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan demiryolu hattı üzerinden Ermenistan’a ulaştığını belirten Papoyan, bunun Ermenistan ile Azerbaycan arasında hem son dönemde tesis edilen barıştan sonra hem de genel olarak bağımsızlıktan bu yana ilk ticari-ekonomik işlem olduğunu vurguladı.

News ID 1933079
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler