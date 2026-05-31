İran yapımı “Pasta Alfredo” adlı kısa film Arnavutluk’a gitti

Senaryosunu ve yönetmenliğini Leyla Nuei’nin üstlendiği, yapımcılığını ise Seyyid Ruham Resuli’nin gerçekleştirdiği “Pasta Alfredo” adlı kısa film, Arnavutluk’ta düzenlenecek 13. DEA Open Air Uluslararası Film Festivali’nde yarışmaya hak kazandı.

Festival organizatörlerinin açıklamasına göre, 13. DEA Open Air Film Festivali 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilecek.

“Pasta Alfredo”, daha önce de uluslararası alanda çeşitli festivallerde gösterilmişti.

Film, İtalya’daki 21. Deciminuti Film Festival ve 23. Cortisonici Film Festival, Rusya’daki 33. Saint Anna Film Festival ile Kosova’daki 14. FERFILM Festival yarışma bölümlerinde de izleyici karşısına çıkmıştı.

Yeni seçkiyle birlikte “Pasta Alfredo”, uluslararası festival serüvenine bir halka daha ekleyerek farklı ülkelerdeki sinemaseverlerle buluşmayı sürdürecek.