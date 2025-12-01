İran yapımı “Çayırın Bekçisi” filmi Bakü Film Festivali’nde

Yönetmenliğini Seyyid Muhammed Rıza Hiredmend ve yapımcılığını Mehdi Fereci üstlenen İran yapımı "Çayırın Bekçisi" (Nâtur-i deşt) adlı film, Bakü Uluslararası Film Festivalinin yarışma bölümünde yer alacak.

Bu film, daha önce Belarus’ta düzenlenen 31. Minsk Uluslararası Film Festivali’nin (Listapad) yarışma bölümünde yer almış ve bu etkinlikten iki ödül kazanmıştır.

2004 yılında Azerbaycan Genç Sinemacılar Merkezi tarafından kurulan ve önceki yıllarda START ISFF adıyla düzenlenen bu festival, günümüzde bölgenin önemli sinema etkinliklerinden biri hâline gelmiştir.

16. Bakü Film Festivali’nin 5-9 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecektir.