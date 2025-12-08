  1. Kültür
8 Ara 2025 15:21

İran ve Türkiye arasında sinema işbirliği anlaşması

İran ve Türkiye arasında sinema işbirliği anlaşması

İran ile Türkiye kurum başkanları tarafından iki ülke arasında sinema alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma, Şiraz’da düzenlenen Uluslararası Sinema İş Birliği Toplantısı kapsamında İran Sinema Organizasyonu Başkanı Raid Feridzade ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından imzalandı.

Anlaşma, iki ülke arasındaki sinema işbirliklerini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, bir dizi operasyonel ve stratejik alanı kapsamaktadır.

Söz konusu işbirliği anlaşmasının en önemli başlıkları arasında, iki ülkenin sinema eserlerinin hedef pazarlarda değişimi, gösterimi ve ticari sunumu yer almaktadır.

Ayrıca anlaşma kapsamında, uzun metrajlı, belgesel, kısa film ve animasyon gibi farklı türlerde ortak film üretimi ve iki ülkenin tarihî ve kültürel paylaşımlarına odaklanılması da temel maddeler arasında bulunmaktadır.

News ID 1932791

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler