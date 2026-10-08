Pezeşkiyan: Düşmanın ekonomik savaşını da yenilgiye uğratacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün 8 Ekim 2026 Perşembe günü İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Komutanlarıyla düzenlenen ülke çapındaki toplantıda, düşmanın ülkeye yönelik askeri saldırının ardından ülkede kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Pezeşkiyan, “Düşman, askeri saldırının ardından ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştı. Ancak sizler gece gündüz gösterdiğiniz çabayla ülkenin varlığını savundunuz, düşmanın planını boşa çıkardınız ve onları hayal kırıklığına uğrattınız. Bu fedakârlık takdiri hak ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, düşmanın liderin ve komutanların öldürülmesi, güvenlik ve emniyet merkezlerinin hedef alınması yoluyla ülkede iç karışıklık çıkarma hedeflerine ulaşabileceğini düşündüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Onlar saldırdı ancak sizler fedakârca direndiniz, halk sahaya çıktı ve İran onurunu korudu.”

Pezeşkiyan, düşmanın ülkeye yönelik ağır ekonomik savaşına da değinerek, halka hizmet etmelerini engellemek amacıyla kendilerine karşı uygulayabilecekleri her türlü baskı ve yaptırımı uyguladıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, “Ancak biz tüm gücümüzle halka hizmet etmeye ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız. Halk yanımızda olduğu sürece hiçbir tehlikeden ve hiçbir düşmandan korkmuyoruz” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca halkın, hükümetin kendilerine hükmetmek için değil, hizmet etmek için göreve geldiğini bilmesi gerektiğini vurguladı.