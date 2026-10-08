Yemen'den Riyad’daki Kral Halid Havalimanı'na füze saldırısı

El-Mesire’nin haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, son basın açıklamasında, Suudi Arabistan’a ait bir uçağın Taiz vilayeti semalarında düşmanca faaliyet yürüttüğü sırada uygun bir silahla düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Suudi Arabistan’ın Yemen topraklarına yönelik saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misilleme operasyonları kapsamında Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nın bir balistik füzeyle hedef alındığı belirtildi. Füzenin hedefini isabetli şekilde vurduğu ve havalimanındaki faaliyetlerde aksamalara yol açtığı ifade edildi.

Seri açıklamasında, “Tüm uluslararası havayolu şirketlerini, Suudi Arabistan hava sahasındaki uçuşlarını sürdürmelerinin sonuçları konusunda son kez uyarıyoruz” dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Mekke ve Medine’nin kutsal bölgeleri üzerindeki hava sahası hariç, Suudi Arabistan hava sahasının askeri operasyonlar sahasına dönüştüğünü belirtti.