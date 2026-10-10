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10 Eki 2026 09:45

Suudi savaş uçakları Yemen’de petrol tesislerini hedef aldı

Suudi savaş uçakları Yemen’de petrol tesislerini hedef aldı

Suudi savaş uçaklarının Hudeyde’de Yemen Petrol Şirketi’ne ait tesisleri hedef aldığı, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik füze saldırılarının da sürdüğü bildirildi.

SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının Yemen’in kuzeybatısındaki Hacce vilayetine bağlı Abs bölgesine düzenlediği 6 saldırıda en az 3 sivil yaralandı.

Haberde ayrıca, Suudi savaş uçaklarının Hudeyde vilayetinin Bacil bölgesinde Yemen Petrol Şirketi’ne ait tesisleri hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan, birkaç saat önce Suudi Arabistan ordusuna ait füzelerin Saada kentinin yanı sıra Sefra bölgesini de hedef aldığı ve bölgedeki iletişim altyapısının saldırılarda isabet aldığı bildirildi.

Son saatlerde Kitaf, el-Buk, Sehar ve Âl Salim bölgelerinin de füze saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

News ID 1939078

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